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Известный композитор умер в Москве при странных обстоятельствах 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: Facebook
В Москве на 54-м году жизни скончался работавший с Николаем Караченцовым композитор Игорь Извеков. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, тело композитора нашли на полу его квартиры в Алексеевском районе столицы.
«При первичном осмотре на теле 53-летнего жителя Москвы были обнаружены гематомы по всему телу», — заявил собеседник газеты.
Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что на теле композитора нет видимых повреждений. Тем не менее следователи решили начать проверку по факту его смерти.
Как рассказал друг композитора принадлежащему Григорию Березкину РБК, причиной смерти Извекова стал инфаркт.
«Следствия никакого не будет, уже всё подтвердили, что криминала нет», — подчеркнул он.
«КП» отмечает, что тело Извекова нашли полицейские. Их вызвали соседи, давно не встречавшие композитора.
Игорь Извеков окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Он был композитором, звукорежиссером, педагогом, руководил вокально-инструментальными ансамблями. Извеков работал в качестве звукорежиссера-реставратора над полной песенной антологией Николая Караченцова, работал с альбомами Михаила Боярского и Елены Суржиковой.
Комментарии
Происшествия , Григорий Березкин , Михаил Боярский , МВД , РБК , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Москва
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