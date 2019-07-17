Известный композитор умер в Москве при странных обстоятельствах

Москве на 54-м году жизни скончался работавший с Николаем Караченцовым композитор Игорь Извеков. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По данным издания, тело композитора нашли на полу его квартиры в Алексеевском районе столицы.

«При первичном осмотре на теле 53-летнего жителя Москвы были обнаружены гематомы по всему телу», — заявил собеседник газеты.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает , что на теле композитора нет видимых повреждений. Тем не менее следователи решили начать проверку по факту его смерти.

«Следствия никакого не будет, уже всё подтвердили, что криминала нет», — подчеркнул он.

«КП» отмечает, что тело Извекова нашли полицейские. Их вызвали соседи, давно не встречавшие композитора.