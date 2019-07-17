Сбежавшие немецкие дети тайно пересекли границу с РФ

«Московский комсомолец» рассказал читателям историю бежавшей в Россию немецкой семьи, которых социальные службы Германии разлучили с детьми. Подростки в результате бежали из детского дома вслед за родителями, преодолели 6 тысяч километров, повстречались с диким медведем, незаконно пересекли границу РФ и воссоединились со своей семьёй.

По данным издания, за четой Бергельфельд, воспитывавшей пятерых детей, социальная служба Югендамт наблюдала в течение нескольких лет. Трижды сотрудники организации пытались через суд лишить Маркуса и Соню родительских прав, но иски были отклонены. На четвёртый раз было принято положительное решение, дети были отправлены в приюты. Все попытки родителей оспорить вердикт в немецких и европейских судах результата не принесли.

Однако три мальчика и две девочки не стали мириться со своей участью и бежали из детских домов. Последствия побега оказались плачевными: 10-летняя Мишель была изнасилована, повредилась рассудком и угодила в психиатрическую клинику, ещё одна дочь Бергельфельд была признана недееспособной. Родители, воссоединившиеся с мальчиками, бежали в Испанию, где старший из сыновей Маркуса и Сони Нико скончался после серьёзной болезни.

Именно после смерти подростка семью Бергельфельд обнаружили немецкие правоохранители. Мальчиков Тайрона и Леона задержали прямо в испанской школе и отправили в разные детские дома в Германию, а их родители, опасаясь суда за кражу собственных сыновей, нашли убежище в Санкт-Петербурге в России.

Первым из приюта снова бежал Леон. Мальчик заявлял матери, что не принимал пищу в детском доме, опасаясь, что в ему в еду подмешают препараты, которые лишат его воли.

«Пусть меня расстреляют, но обратно в этот ад я не вернусь», — заявил подросток матери по телефону.

Позже на полпути в Россию к нему присоединился брат Тайрон. На деньги, которые им присылали родители мальчики сумели добраться до Прибалтики, из Эстонии в Латвию, из Латвии в Германию, из Германии в Швецию, из Швеции в Норвегию, из Норвегии в Финляндию, оттуда тайно через границу в Россию. В общей сложности подростки преодолели пешком и на попутках более 6 тысяч километров.

Пересекая границу, мальчики брели, ориентируясь на линию ЛЭП, старались держаться подальше от дороги, заходили в лесную чащу. Однажды повстречались с диким медведем. Зверь не причинил им вреда. Впоследствии оба были задержаны российскими пограничниками.

«Мне сообщили, что дети задержаны, и сказали срочно приехать и взять с собой доказательства, что они мои. На период проверки нам с Леоном и Тайроном разрешили не расставаться. За несколько дней все вопросы были урегулированы, и мы вместе вылетели в Санкт-Петербург», — приводит издание слова их матери Сони.

По словам всех представителей немецкой семьи, они очень хотят остаться в России, но их будущее под вопросом. В настоящее время истекает год законного пребывания в РФ на условиях предоставления временного убежища. В случае, если срок не будет продлён, Бергельфельдам придётся в течение трёх дней вернуться в Германию, где родителей ждёт суд, а детей приют.