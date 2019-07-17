Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму подростка унесло в открытое море 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Песчаном спасен 16-летний подросток, которого унесло в море на 400 метров от берега. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по Крыму.
"В 16.25 16 июля на пульт диспетчера поступило сообщение, что в районе села Песчаное Бахчисарайского района необходима помощь спасателей человеку, которого уносит в открытое море", — отметили в пресс-службе.
Прибывшие на место спасатели успешно подняли несовершеннолетнего 2003 года рождения на борт спасательной лодки и доставили на берег. В медицинской помощи юноша не нуждался.
РИА Новости Крым: последние новости
Власти Евпатории не исключили, что дети могли завезти инфекцию из Казани Следком начал проверку после отравления детей из Казани в лагере под Евпаторией В Туве утонули шестеро детей и четверо взрослых
Происшествия , Катастрофы , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки начала поставок С-500 в войска17
Российским военным повышают зарплаты14
Конституцию предложили изменить433
Голунова вызвали в Следственный комитет
Россия скорректирует стратегию нацбезопасности3
Видео
00:27
Названы сроки начала поставок С-500 в войска
Армия Оружие
01:33
Конституцию предложили изменить
Политика
02:22
Грубо отказавшая больному фельдшер уволилась
Общество
03:18
Ополченцы разгромили британский спецназ в Эстонии
Армия Войска
00:47
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП
Происшествия
00:45
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Происшествия
04:18
Россия пообещала вовремя усилить Турцию
Армия Оружие
00:31
Совсем плоха? Что будет с Меркель
В мире Статьи
00:39
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Шоу-бизнес
00:32
Тайную тюрьму СБУ нашли в Мариуполе
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение