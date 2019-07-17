В Крыму подростка унесло в открытое море

В Песчаном спасен 16-летний подросток, которого унесло в море на 400 метров от берега. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по Крыму.

"В 16.25 16 июля на пульт диспетчера поступило сообщение, что в районе села Песчаное Бахчисарайского района необходима помощь спасателей человеку, которого уносит в открытое море", — отметили в пресс-службе.

Прибывшие на место спасатели успешно подняли несовершеннолетнего 2003 года рождения на борт спасательной лодки и доставили на берег. В медицинской помощи юноша не нуждался.