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Суд продлил арест всем украинским морякам, задержанным в Керченском проливе 

РИА Новости + ещё 32 58 минут назад
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
"Суд удовлетворил ходатайства следствия и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей всем 24 украинским морякам", — рассказала пресс-секретарь.
Судебные заседания проходили в закрытом от публики режиме по просьбе следственного управления ФСБ. Помимо родственников моряков и журналистов, в здании суда присутствовала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 российского уголовного кодекса (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). Он рассказал, что "дело насчитывает 20 томов, но с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца".
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
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Происшествия , Украина , Москва
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