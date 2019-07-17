Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске

Сотрудники посольства России в Белоруссии сообщили, что двум гражданам страны предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о взрывах на салюте в Минске в День независимости.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя дипмисии.
«Обвинение (обоим россиянам, которые проходят по этому делу — ред.) предъявлено, следственные действия продолжаются. Обвинение предъявлено в пятницу», — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии арестовали двух россиян после инцидента при салюте в Минске, во время которого погибла женщина, ещё несколько человек пострадали.
Инцидент произошёл в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня независимости республики.
Предполагаемой причиной произошедшего могло стать плохое качество зарядов.