Из детского лагеря в Крыму госпитализировали 50 человек

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Из детского лагеря в Крыму госпитализировали около 50 человек 

РИА Новости 47 минут назад
Около 50 человек госпитализировано из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией, угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости первый заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк.
Ранее сообщалось об около 40 детях, доставленых в больницы с признаками пищевого отравления из лагеря под Евпаторией. При этом в городской администрации сообщили, что известно о госпитализации 34 детей, из которых трое в реанимации. Директор лагеря Ренат Каюмов сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, а ночь они провели в лагере.
"Госпитализировано 49 человек, из них 4 взрослые, а остальные дети. Взрослые — это сопровождающие группу детей из Татарстана. Госпитализированы все ребята из Татарстана. До двух часов ночи вчера проводились мероприятия в лагере в составе рабочей группы администрации города, МЧС, Роспотребнадзора. Они брали пробы с кухни, посуды, фартуков рабочих, а также в корпусе, где проживали дети из Татарстана. Пробы покажут, откуда взялась инфекция", — сказал Вавренюк РИА Новости.
По его словам, состояние детей оценивает в основном как средней степени тяжести. При этом двое находятся в реанимации под капельницей.
"Ситуация управляемая, угрозы жизни нет", — сказал Вавренюк.
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Комментарии13
Происшествия , Видео , МЧС , Роспотребнадзор , РИА Новости , Евпатория , Республика Крым
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