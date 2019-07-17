Из детского лагеря в Крыму госпитализировали 50 человек

Из детского лагеря в Крыму госпитализировали около 50 человек

Около 50 человек госпитализировано из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией , угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости первый заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк.

Ранее сообщалось об около 40 детях, доставленых в больницы с признаками пищевого отравления из лагеря под Евпаторией. При этом в городской администрации сообщили, что известно о госпитализации 34 детей, из которых трое в реанимации. Директор лагеря Ренат Каюмов сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, а ночь они провели в лагере.

"Госпитализировано 49 человек, из них 4 взрослые, а остальные дети. Взрослые — это сопровождающие группу детей из Татарстана. Госпитализированы все ребята из Татарстана. До двух часов ночи вчера проводились мероприятия в лагере в составе рабочей группы администрации города, МЧС, Роспотребнадзора. Они брали пробы с кухни, посуды, фартуков рабочих, а также в корпусе, где проживали дети из Татарстана. Пробы покажут, откуда взялась инфекция", — сказал Вавренюк РИА Новости.

По его словам, состояние детей оценивает в основном как средней степени тяжести. При этом двое находятся в реанимации под капельницей.