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СМИ: Гидросистема отказала у самолета, вылетевшего из Москвы в Иркутск 

Вечерняя Москва + ещё 3 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Транспортный самолет Ил-76, следовавший из аэропорта Жуковский в Иркутск, вынужден был вернуться из-за отказа гидросистемы.
Судно МЧС около двух часов вырабатывает топливо над Москвой.
На борту находится один пассажир, сообщает РЕН ТВ.
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Происшествия , МЧС , РЕН ТВ , Жуковский , Иркутск , Москва
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