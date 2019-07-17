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СМИ: Гидросистема отказала у самолета, вылетевшего из Москвы в Иркутск
Вечерняя Москва
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ещё 3
20 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Транспортный самолет Ил-76, следовавший из аэропорта
Жуковский
в
Иркутск
, вынужден был вернуться из-за отказа гидросистемы.
Судно
МЧС
около двух часов вырабатывает топливо над Москвой.
На борту находится один пассажир, сообщает РЕН ТВ.
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