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Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Супруга американского продюсера, создателя телешоу «Холостяк» Майка Флейса обвинила его в нападении. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
31-летняя Лора Флейс утверждает, что 55-летний супруг напал на нее из-за ее отказа сделать аборт. В распоряжение The Hollywood Reporter попало заявление женщины, к нему приложены фотографии последствий нападения.
Лора Флейс, победительница конкурса «Мисс Америка — 2012», заявила, что конфликт из-за ее беременности продолжался несколько дней, все это время рядом находился четырехлетний сын пары.
10 июля женщина подала на развод, супруги прожили в браке пять лет.
«Он говорил: «У тебя есть выбор: либо делай аборт, либо возвращайся в Висконсин, но сына ты с собой не возьмешь», — утверждается в заявлении Лоры Флейс.
Затем, по ее словам, супруг перешел к оскорблениям, грубо прижал ее к стене и удерживал так. В другой раз продюсер сильно толкнул жену, когда она стояла на подножке его фургона. Он также угрожал столкнуть ее с лестницы, утверждает Лора Флейс.
«Я боялась Майка из-за его угроз и словесных оскорблений», — заявила женщина.
Суд выписал в отношении продюсера временный запретительный ордер (обязывает держаться на расстоянии от заявителя). Слушание по вынесению долгосрочного судебного запрета назначено на 6 августа.
Флейс работал над проектами «Холостяк», «Кто хочет замуж за миллионера», был продюсером «Техасской резни бензопилой» и фильма «Хостел».
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Происшествия , Шоу-бизнес , The Hollywood Reporter
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