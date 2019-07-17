Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену

Супруга американского продюсера, создателя телешоу «Холостяк» Майка Флейса обвинила его в нападении. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

31-летняя Лора Флейс утверждает, что 55-летний супруг напал на нее из-за ее отказа сделать аборт. В распоряжение The Hollywood Reporter попало заявление женщины, к нему приложены фотографии последствий нападения.

Лора Флейс, победительница конкурса «Мисс Америка — 2012», заявила, что конфликт из-за ее беременности продолжался несколько дней, все это время рядом находился четырехлетний сын пары.

10 июля женщина подала на развод, супруги прожили в браке пять лет.

«Он говорил: «У тебя есть выбор: либо делай аборт, либо возвращайся в Висконсин, но сына ты с собой не возьмешь», — утверждается в заявлении Лоры Флейс.

Затем, по ее словам, супруг перешел к оскорблениям, грубо прижал ее к стене и удерживал так. В другой раз продюсер сильно толкнул жену, когда она стояла на подножке его фургона. Он также угрожал столкнуть ее с лестницы, утверждает Лора Флейс.

«Я боялась Майка из-за его угроз и словесных оскорблений», — заявила женщина.

Суд выписал в отношении продюсера временный запретительный ордер (обязывает держаться на расстоянии от заявителя). Слушание по вынесению долгосрочного судебного запрета назначено на 6 августа.

Флейс работал над проектами «Холостяк», «Кто хочет замуж за миллионера», был продюсером «Техасской резни бензопилой» и фильма «Хостел».