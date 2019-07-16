«Признайте свою вину»: что Евросоюз требует от России по MH17

Запад призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на лайнер Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек. Об этом говорится в заявлении Совета Европейского союза по случаю 5-й годовщины трагедии.

«ЕС призывает Россию взять на себя ответственность [за произошедшее] и полностью сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, проведение которых еще предстоит», — говорится в комментарии.

Европейский союз также заявил о своей полной поддержке всех усилий по установлению «правды, справедливости и ответственности за жертв и их ближайших родственников в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН ».

Двумя неделями ранее президент России Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте тему крушения MH17. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа политиков прошла в Осаке на полях саммита G20.

«Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение «на ногах», в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита. И действительно был затронут этот вопрос», — пояснил представитель Кремля.

вряд ли можно воспринимать всерьез расследование, которое осуществляется без участия России». При этом он подчеркнул, что позиция Путина, позиция российской стороны по данной трагедии «предельно понятна и последовательна, она зиждется на том, что

«Такие тезисы постоянно доводятся на разных уровнях до наших визави в Нидерландах и в других странах», — подытожил Песков.

«Я говорил с президентом Путиным о MH17. Для Нидерландов и для многих стран мира это все еще открытая рана. Поэтому, если у меня будет возможность обсудить это с российским президентом еще раз, я сделаю это», — сказал голландский политик.

«Я ничего не могу сказать по этому поводу. Обсуждения должны быть конфиденциальными, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы.

Очень важно, чтобы я использовал любую возможность поговорить с российским руководством об MH17», — подчеркнул Рютте.

Тогда же на Украине суд арестовал офицера Славянской бригады Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха . Об этом сообщали «Украинские новости» со ссылкой на слова адвоката Романа Гонтарева.

Бывший начальник противовоздушной обороны подразделения будет содержаться под стражей 60 суток. По какому делу проходит Цемах в качестве подозреваемого — не детализировалось.

Однако в статье отмечалось, что экс-ополченец может являться ценным свидетелем по делу об авиакатастрофе Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом, передает ФАН.

Цемаха похитили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В соцсетях сообщалось, что его оглушили и под видом парализованного, на инвалидном кресле вывезли на территорию, подконтрольную Киеву,

В среду, 19 июня нынешнего года, Объединенная следственная группа (JIT) на пресс-конференции представили список обвиняемых в атаке на малайзийский Boeing. В причастности к данному делу обвиняются три россиянина и один украинец. По данным следствия, группой руководил на тот момент министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин

По словам следователей, самолет был сбит из самоходного зенитного ракетного комплекса «Бук», доставленного силами вышеуказанной группы на территорию Донбасса из 53-ей зенитной ракетной Берлинской бригады, базирующейся около Клюквинского сельсовета в Курской области.

По версии следствия, собственно выпущена ракета, сбившая Boeing, была операторами установки, в которую ни один из указанных четверых человек не входил. На следующий день после трагедии — 18 июля 2014 года — ракетную установку якобы перевезли в Луганск, а затем — через границу на территорию России.

Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года.