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Мужчина заряжал телефон в кровати и умер 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: globallookpress.com
В тайской провинции Чонбури 21-летний мужчина заряжал телефон, лежа в кровати, и умер во сне от удара током. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Тело Арона Йотиоя (Aron Yotyoi) обнаружил его старший брат Вирайот Дуанглитан (Weerayot Duanglaithong) 14 июля. В руках покойный мужчина держал свой смартфон, все еще подключенный к зарядному устройству, вставленному в удлинитель. В уши Йотиоя были вставлены наушники. На его руках и лице остались следы ожогов, а из области паха текла кровь.
Дуанглитан признался, что ему пришлось лезть в дом к родственнику через окно, так как его дверь была закрыта. Таец решил проведать брата, так как он не пришел на семейный ужин. Он очень испугался, обнаружив тело, и сначала рассказал о его смерти всей семье, и только потом вызвал полицию.
Прибывшие на место полицейские осмотрели тело Йотиоя и не обнаружили на нем следов насильственной смерти. По их оценкам, мужчина умер за шесть часов до того, как его обнаружили. Тело погибшего направили на аутопсию.
В конце мая сообщалось о смерти мужчины из тайской провинции Накхонратчасима, заряжавшего телефон в постели. По неустановленной причине устройство насмерть ударило его током.
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Происшествия , Чонбури
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