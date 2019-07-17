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В деле MH17 появились новые свидетели 

Рамблер + ещё 35 18 минут назад
В деле о падении в Донбассе малайзийского «Боинга» появились новые свидетели. Об этом, как сообщает NRC, заявил глава Совместной следственной группы Уилберт Паулиссен.
Рейс MH17 был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» в 2014 году. Погибли 298 человек. Совместная следственная группа ведет официальное расследование произошедшего. В нее входят представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.
Следствие купило улику по делу MH17
Месяц назад ССГ назвала виновными в крушении лайнера украинца Леонида Харченко и россиян Игоря Стрелкова, Олега Пулатова и Сергея Дубинского. Также следователи сочли доказанной причастность России к трагедии.
Вчера руководитель Совместной следственной группы встретился в голландском городе Ньювегейн с родными некоторых из погибших. Уилберт Паулиссен сообщил им, что в деле появились новые свидетели.
«Это выглядит многообещающе», — рассказал он.
В свою очередь, глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке, также присутствовавший на встрече, заверил семьи погибших, что на суде будут представлены новые доказательства причастности России к катастрофе.
Кроме того, он признался, что его раздражает тот факт, что Игорь Стрелков свободно передвигается по Москве, а не находится под стражей.
Комментарии267
Происшествия , Видео , В мире , Политика , Украина , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Фред Вестербеке , Олег Пулатов , Игорь Стрелков
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