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Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17 

ТАСС + ещё 35 43 минуты назад
Новые свидетели появились в уголовном расследовании крушения Boeing на Украине. Об этом сообщил глава Совместной следственной группы (ССГ) Вилберт Паулиссен, чьи слова в среду приводит газета NRC.
Следствие купило улику по делу MH17
"К нам обратились новые свидетели. Новые шаги принимаются в рамках расследования. Это обнадеживает", — отметил он, выступая на встрече с родными и близкими жертв трагедии в городе Ньювегейн.
Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам ее работы, указывали на безосновательность аргументов, на которых строятся обвинения, и нежелание использовать российские выводы в ходе следствия.
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Комментарии114
Происшествия , Видео , В мире , Политика , Украина , Вилберт Паулиссен , Boeing
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