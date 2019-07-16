Бразильцы принесли из магазина кокаин вместо стирального порошка

В бразильском супермаркете продавали кокаиновую пасту в упаковках от стирального порошка, пишет «Лента.ру».

Несколько покупателей супермаркета в Сан-Паулу, купившие стиральный порошок, обнаружили внутри спрессованные таблетки кокаиновой пасты, из которой производится наркотик.

Покупатели обратились в полицию, правоохранители провели проверку магазина и изъяли несколько десятков упаковок с наркотиками. По оценкам полиции, из обнаруженных 50 кг кокаиновой пасты можно было изготовить более 200 кг кокаина.

Во время проверки полицейские увидели, как несколько человек разгружали «порошок» перед магазином. Они попробовали скрыться, но были задержаны вместе с владельцем супермаркета.