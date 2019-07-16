ЕС призвал Россию к ответу по делу MH17

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ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом 

Lenta.ru 25 минут назад
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малазийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года. Об этом говорится в заявлении Совета Европы.
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«ЕС призывает Россию взять на себя ответственность за катастрофу, а также полностью сотрудничать с проводимым расследованием. Также Евросоюз выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур», — говорится в заявлении.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В причастности к крушению самолета международное следствие подозревает четырех человек, среди которых трое россиян и украинец. Обвинения будут предъявлены, в частности, бывшему министру обороны ДНР, отставному офицеру ФСБ России Игорю Гиркину, известному под фамилией Стрелков. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.
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Комментарии31
Происшествия , Видео , Игорь Гиркин , ФСБ , ЕС , Совет Европы
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