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Женщина попыталась задержать скоростной поезд ногой 

Lenta.ru 2 часа назад
В китайском городе Гуанчжоу женщина попыталась задержать скоростной поезд, поместив ногу в зазор между составом и платформой. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.
В воскресенье вечером, 14 июля, 30-летняя китаянка по фамилии Ван вместе с братом и подругой перепрыгнула турникет на городском вокзале после того, как сотрудники станции отказались пробивать ее билет, так как она опоздала на поезд. Она потребовала открыть двери у состава, который уже начинал трогаться. Женщина кричала, что это последний поезд в сторону города Чанша, и если она не успеет на него, то опоздает на работу.
На кадрах видно, как сотрудники вокзала пытаются прогнать Ван от поезда, однако она облокачивается на дверь состава и засовывает ногу в зазор между поездом и платформой.
«Пожалуйста, откройте двери, это займет у вас минуту», — умоляет она.
В итоге четыре сотрудника сумели оттащить ее от края платформы. Из-за инцидента поезд отправился с семиминутной задержкой.
Женщину приговорили к тюремному заключению на девять дней за нарушение порядка, ее брат и подруга отделались предупреждениями.
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Происшествия , Видео , Гуанчжоу
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