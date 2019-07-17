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Голунова и его защиту пригласили в Следственный комитет 

ТАСС + ещё 2 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов и его защита получили уведомление о необходимости прийти в Следственный комитет РФ. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Голунов назвал имя избившего его полицейского
"Официального уведомления СК Ивана Голунова и его адвокатов о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников полиции не было. Но сегодня мы приглашены в Следственный комитет", — сказал адвокат.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что СК возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении полицейских, которые участвовали в задержании Ивана Голунова, — главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова и нескольких его коллег. С них взята подписка о невыезде, пишет канал.
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