Голунова и его защиту пригласили в Следственный комитет

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов и его защита получили уведомление о необходимости прийти в Следственный комитет РФ. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Официального уведомления СК Ивана Голунова и его адвокатов о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников полиции не было. Но сегодня мы приглашены в Следственный комитет", — сказал адвокат.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что СК возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении полицейских, которые участвовали в задержании Ивана Голунова, — главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова и нескольких его коллег. С них взята подписка о невыезде, пишет канал.