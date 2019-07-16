Сочи снова затопило

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Сочи опять затопило 

Lenta.ru + ещё 1 55 минут назад
После дождя Сочи в очередной раз затопило, многие дороги оказались под водой. Больше всего пострадал Адлерский район. Подборку снятых очевидцами видео опубликовал портал SOCHI.COM.
По прогнозам синоптиков, в течение дня дожди в Сочи продолжатся, порывы ветра достигнут 20-22 метров в секунду, вода в реках может подняться. 17 июля погода должна улучшиться. До конца 16 июля в районе Магри и Веселое возможно появление смерчей над морем.
Предыдущий потоп случился в Сочи в конце июня. Тогда затопило не только город, но и другие населенные пункты Краснодарского края. Из-за проливных дождей сошли селевые потоки, сильный ветер повалил деревья. Обрушился мост через реку Макопсе в Сочи, было прервано железнодорожное сообщение. Погибли по меньшей мере шесть человек.
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Происшествия , Видео , Погода , Сочи
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