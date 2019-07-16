Украинского миллиардера Фирташа выдадут США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа США . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на поступившее в агентство заявление.

«По поводу экстрадиции Фирташа министерство юстиции Австрии может сообщить следующее: вице-канцлер министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал его экстрадицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретные сроки выдачи установит местный суд по уголовным делам Вены

В США бизнесмену с 2013 года предъявлены обвинения в подкупе должностных лиц из Индии ради получения контракта на доступ к титановому месторождению. Фирташ свою вину отрицает. Адвокаты отмечают, что в США их подзащитного может ожидать политически мотивированный вердикт. Вместе с ним по делу подозреваемыми проходят индийский парламентарий и четыре других человека.

Выдачи украинца также добивается Испания, где его обвиняют в отмывании денег.

В феврале по решению суда в Лондоне были арестованы два особняка и акции кинокомпании, принадлежащие Фирташу. Это было сделано в качестве обеспечительной меры по требованию банка ВТБ . В январе кипрский суд также наложил арест на имущество украинского бизнесмена.