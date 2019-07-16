Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинского миллиардера Фирташа выдадут США 

Lenta.ru + ещё 6 52 минуты назад
Фото: ТАСС/EPA/INNA SIKOLOVSKAYA
Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на поступившее в агентство заявление.
«По поводу экстрадиции Фирташа министерство юстиции Австрии может сообщить следующее: вице-канцлер министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал его экстрадицию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что конкретные сроки выдачи установит местный суд по уголовным делам Вены.
В США бизнесмену с 2013 года предъявлены обвинения в подкупе должностных лиц из Индии ради получения контракта на доступ к титановому месторождению. Фирташ свою вину отрицает. Адвокаты отмечают, что в США их подзащитного может ожидать политически мотивированный вердикт. Вместе с ним по делу подозреваемыми проходят индийский парламентарий и четыре других человека.
Выдачи украинца также добивается Испания, где его обвиняют в отмывании денег.
В феврале по решению суда в Лондоне были арестованы два особняка и акции кинокомпании, принадлежащие Фирташу. Это было сделано в качестве обеспечительной меры по требованию банка ВТБ. В январе кипрский суд также наложил арест на имущество украинского бизнесмена.
Дмитрий Фирташ входит в список самых богатых людей Украины. Основной капитал он заработал благодаря компании «РосУкрЭнерго», акциями которой владел. С 2004-го по 2009 год она выступала посредником между «Газпромом» и «Нафтогазом». В 2014 году был арестован в Вене по запросу властей США, однако был отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро.
Последние новости
В московском метро появился уникальный тоннель Российский мегапроект оказался на грани срыва Стало известно об изоляции Зеленского
Комментарии
Происшествия , Криминал , Дмитрий Фирташ , Нафтогаз , Газпром , Банк ВТБ , Австрия , Вена , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ликвидатор покончил с собой после просмотра «Чернобыля»77
Москвичи массово травятся едой из автоматов17
Известный актер заснул на съемках и умер
Решившего мочиться в «Боржоми» обвинили в махинациях112
Из-за ареста Голунова полетели головы75
Видео
11:33
Мощный поток воздуха от самолета сдул туристов
Происшествия
00:40
Появилось видео с места падения самолёта в Чечне
Происшествия
01:59
Сочи снова затопило
Происшествия Погода
00:16
На российском пляже найдены тела семи человек
Происшествия
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:40
В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом
Армия Конфликты
01:16
Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой
Армия Оружие
00:32
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Происшествия
00:39
На что способен беспилотный разведчик «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение