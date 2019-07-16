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На Украине люди застряли на сломавшейся карусели на высоте 25 метров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Люди застряли на аттракционе на высоте 25 метров в Запорожской области Украины из-за резкого порыва ветра, поломку карусели устранили за 20 минут, передает местный сайт "061" со ссылкой на собственные источники.
По данным сайта, в понедельник вечером в Кирилловке 24 человека катались на аттракционе "цепочная карусель", которая является самой высокой цепочной каруселью на Украине.
"Люльки с людьми зависли на высоте порядка 25 метров. Чтобы освободить отдыхающих, вызвали спасателей из Мелитополя, но с полпути их вернули обратно — сотрудники аттракциона устранили неполадку в течение 20 минут. Причиной остановки карусели стал резкий порыв ветра, из-за чего произошла аварийная блокировка", — говорится в сообщении.
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