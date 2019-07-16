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Мощный поток воздуха от самолета сдул туристов 

Lenta.ru 2 часа назад
Спутный след (воздушное течение в виде возмущенных масс воздуха, сходящих с крыла и других частей летательного аппарата — прим. «Ленты.ру») от приземляющегося самолета в аэропорту греческого острова Скиатос столкнул наблюдавших туристов с помоста. Видео необычно низкой посадки публикует The Sun.
На кадрах видно, как фотографы и модели стоят в ожидании лайнера British Airways, чтобы сделать снимки на его фоне. Однако, когда он пролетает над головами людей, они спрыгивают с каменной стены из-за мощного потока воздуха. В последствии один из них отметил, что приземления самолетов можно здесь наблюдать ежедневно, но эта посадка была чрезвычайно низкой.
Туристы используют площадку возле аэропорта для создания фотографий с приземляющимися самолетами. Это место дублирует знаменитый пляж Махо на острове Сен-Мартен, над которым из-за близости аэропорта Принцессы Юлианы самолеты пролетают на расстоянии 10-20 метров.
Площадка стала одной из главных достопримечательностей Скиатоса.
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Происшествия , Видео , Lenta.ru
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