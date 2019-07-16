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Блогершу нашли мертвой после публикации страшного фото 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
В США полицейские задержали жителя штата Нью-Йорк, которого подозревают в убийстве блогера Бьянки Дэвинс, сообщает New York Post. Американец Брэндон Кларк напал на девушку с ножом, опубликовал в соцсетях снимки своей жертвы, а позже попытался свести счёты с жизнью.
По данным издания, трагедия произошла 14 июля. 21-летний Кларк, который по одной из версий общался с 17-летней девушкой толкько онлайн, выследил её по дороге на концерт в Нью-Йорк и убил её. Фотографии своей жертвы молодой человек опубликовал в Instagram, Snapchat, а также в чате поклонников Дэвинс в Discord. После того, как на место преступления прибыли полицейские, Кларк попытался покончить жизнь самоубийством. Однако правоохранителям удалось разоружить парня и задержать его.
Предполагаемого преступника госпитализировали и предъявили обвинение в убийстве. Мотивы поступка американца выясняют правоохранители.
Ранее в Нью-Йорке было найдено тело блогера Десмонда Амофа (Etika). Молодой человек несколько дней ушёл из дома и перестал выходить на связь. В Сети Etika намекал, что готов совершить самоубийство.
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Происшествия , Нью-Йорк , США
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