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В Чечне рассказали подробности аварии самолета, упавшего на жилой дом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Легкомоторный самолет, упавший на жилой дом в Шелковском районе Чечни, выполнял сельскохозяйственные работы и зацепился за провода ЛЭП, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"ЧП произошло при проведении сельскохозяйственных работ. Предварительно, после взлета самолет зацепился за провода линии электропередачи", — сказал собеседник агентства.
Во вторник региональное управление МЧС сообщило, что четыре человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в станице Новощедринская. У пилота сломана ключица, у жильцов — двух женщин и ребенка — психологический шок, все они доставлены в больницу. СК организовал проверку.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Чеченская Республика
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