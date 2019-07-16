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Ресторан вспыхнул в центре Москвы 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы загорелось здание ресторана. Площадь пожара достигает 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС борются с огнем.
«Происходит возгорание в разноуровневом двух-трехэтажном административном здании по улице Садово-Кудринской, 3Б. Площадь возгорания приблизительно 100 квадратных метров, горит обрешетник кровли», — подтвердили «360» в столичном МЧС.
В 08:57 возгорание было локализовано. Пожарные продолжают борьбу с огнем. Причина возгорания остается неизвестной. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
Известно, что в этом здании находится ресторан Chef Burger, а в примыкающей к нему трехэтажной секции еще несколько заведений общепита — например, Tiki-bar, «Бургер Кинг», «Шоколадница», лаундж-кафе MosKalyan и другие. Насколько пострадали точки общественного питания — станет понятно после того, как пожар будет полностью ликвидирован.
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Происшествия , МЧС , Москва
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