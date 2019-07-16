Ресторан вспыхнул в центре Москвы

В центре Москвы загорелось здание ресторана. Площадь пожара достигает 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС борются с огнем.

«Происходит возгорание в разноуровневом двух-трехэтажном административном здании по улице Садово-Кудринской, 3Б. Площадь возгорания приблизительно 100 квадратных метров, горит обрешетник кровли», — подтвердили «360» в столичном МЧС.

В 08:57 возгорание было локализовано. Пожарные продолжают борьбу с огнем. Причина возгорания остается неизвестной. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Известно, что в этом здании находится ресторан Chef Burger, а в примыкающей к нему трехэтажной секции еще несколько заведений общепита — например, Tiki-bar, «Бургер Кинг», «Шоколадница», лаундж-кафе MosKalyan и другие. Насколько пострадали точки общественного питания — станет понятно после того, как пожар будет полностью ликвидирован.