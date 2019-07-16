Осужденную в США за похищение своих детей россиянку временно перевели в тюрьму Оклахомы

Осужденная в США за похищение собственных детей Богдана Осипова уже две недели перемещается по американским тюрьмам на пути к месту, где она будет отбывать наказание. 2 июля россиянку вывезли из тюрьмы Левенворса (штат Канзас) в центр предварительного заключения города Лас-Вегас ( штат Невада ), а 15 июля Осипову доставили в окружную тюрьму Grady County города Чикаша (штат Оклахома). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник подруга россиянки Надежда Никонорова.

"Дана написала мне, что в воскресенье в 11 вечера ее вывезли из Лас-Вегаса и в понедельник перевели в Оклахому", — сказала Никонорова. Она предоставила корреспонденту ТАСС текст послания Богданы.

Грязь, пауки и мусор

"Меня вчера ночью опять по всей Америке возили, — пишет Осипова. — Вот недавно поместили… в такое болото, я плачу: все в грязи, пауках, мусор везде, вода (на вкус) тиной отдает, думаю, скончаюсь скоро — вероятно, это их цель

Сейчас я нахожусь в центре заключения Grady County в Оклахоме".

Богдана пожаловалась, что в этом учреждении все предоставляют за отдельную плату, даже еду себе заключенные заказывают через интернет-ресурс.

"Я на последнем издыхании… даже (таблетки) тайленол от боли в спине не дают — покупать надо… это бесчеловечно, как минимум, — отметила она в письме. — Пожалуйста, передай маме, куда меня занесло".

Богдана также поговорила с подругой и по видеосвязи, которую Никонорова оплатила отдельно.

Как ожидается, с остановками в разных учреждениях Осипову переводят в федеральное исправительное учреждение Данбери (штат Коннектикут) — именно так при вынесении приговора распорядился федеральный суд. Город Данбери , где находится тюрьма, расположен менее чем в 100 км от Нью-Йорка . В этом же исправительном учреждении отбывает наказание еще один гражданин РФ — осужденный за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков летчик Константин Ярошенко

Данбери — федеральная тюрьма, открытая еще в 1940 году, в которой содержатся более 1 тыс. заключенных.

Наказание для многодетной матери

6 июня 38-летняя Богдана Осипова судом города Уичито (Канзас) была приговорена к семи годам тюремного заключения за статью "Похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Как ожидается, в заключении она проведет порядка пяти лет, поскольку уже провела под стражей почти два года, в течение которых ожидала вынесения приговора. Еще три года после освобождения россиянка будет находиться под полицейским надзором без права выезда из страны. Она также должна способствовать возвращению из России в США двух своих дочерей, совместных детей с американским гражданином Брайаном Мобли, говорится в приговоре судьи.

Адвокаты осужденной уже подали апелляционную жалобу на приговор, сама апелляция поступит в течение 40 дней после завершения расшифровки выступлений участников всего судебного процесса. Защита россиянки намерена оспорить приговор, касающийся обвинений в вымогательстве, которые составили основной срок наказания. Дело в том, что за похищение родителем собственных детей законом предусматривается не более трех лет тюремного заключения, остальной срок был добавлен за счет пунктов статьи "Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей".

МИД РФ заявили, что приговор россиянке является несправедливым и представляет собой правовой произвол.

"Фактически Осипова находится в американской тюрьме на положении заложника. Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить Осипову", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она считает, что в данном случает речь идет о заведомой предвзятости к гражданам России со стороны правосудия США, где последнее время стал часто применим принцип "русская — значит виновна".