Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский студент осужден в Корее за подделку банкнот 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Студент из России из числа этнических корейцев приговорен в Южной Корее к условному сроку за изготовление и сбыт поддельных денег. На преступление он пошел из-за финансовых проблем.
Суд Сеула по Центральному округу признал 24-летнего студента из России виновным в изготовлении и сбыте поддельных банкнот, приговорив его к полутора годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на три года.
Как сообщается в материалах дела, преступник является этническим корейцем, но имеет гражданство России, по информации СМИ, учился "в одном из известных вузов Сеула". На нарушение закона его толкнули финансовые проблемы, которые он стал испытывать, находясь на учебе в Корее.
Студент, используя цветной принтер, сделал копии южнокорейских банкнот достоинством 50 тысяч вон каждая (около 45 долларов). Чтобы придать достоверности банкнотам он раскрасил карандашом места, где находится голограмма, защищающая от подделки. Россиянин пытался изготовить в общей сложности 39 поддельных банкнот, но не у всех на принтере совпали лицевая и оборотная стороны. В итоге было сделано 12 банкнот. За двадцать дней семь банкнот по одной ему удалось использовать при покупке в местных магазинах воды, продуктов, сигарет и прочих товаров, после чего полиция вышла на его след и арестовала.
В решении суда отмечается, что преступник в общей сложности собирался сделать значительное количество поддельных банкнот — 39 штук по 50 тысяч вон (хотя получилось только 12), что является серьезным нарушением, "а потому требует строгого наказания".
С другой стороны, суд в качестве смягчающих обстоятельств учел те факты, то у студента в РФ не было случаев нарушения закона, на преступление его толкнула нужда, он раскаялся в содеянном, уровень преступления не является профессиональным, а из семи пострадавших от его действий шестеро заявили, что прощают студента и не желают наказания. В итоге принято решение ограничиться условным тюремным сроком. Скорее всего студент в ближайшее время просто будет депортирован в Россию с запретом на въезд в Корею в течении нескольких лет.
Российская Газета: последние новости
Уволился командир задержанных за разбой бойцов "Альфы" В Багдаде пять человек стали жертвами взрывов Самолет из Петербурга в Новый Уренгой прервал полет из-за неисправности
Комментарии
Происшествия , Южная Корея , Сеул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция отреагировала на санкции ЕС30
В США сделали заявление о России100
В НАТО готовы ответить на выход РФ из ДРСМД99
Бойцы ВСУ подорвали свои позиции на Донбассе22
Минтруд прокомментировал перенос выходных21
Видео
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:44
«Это ваши дети»: фанатка прорвалась к Билану на сцену
Шоу-бизнес
00:40
Бомбардировщики Ту-160 пролетели над нейтральными водами
Армия Катастрофы
00:58
В РФ ответили на угрозы Турчинова
Политика
01:11
МИД ответил на призыв Могерини
Политика
00:53
СК назвал имя «первого военного преступника» в Донбассе
Политика
00:37
«Метеор» врезался в Дворцовую набережную
Происшествия Пожары
04:10
«Я киевлянка и горжусь»: Ротару плюнула на Крым и Россию
Шоу-бизнес Статьи
05:08
Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение