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Бастрыкин предложил ударить по коррупции конфискацией 

Ридус + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил активнее применять конфискацию в качестве наказания за преступления коррупционной направленности.
«Предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера», — заявил Бастрыкин в интервью газете «Известия».
Напомним, в настоящее время список уголовных статей, по которым в качестве наказания может применяться конфискация, перечислен в главе 15.1 УК РФ.
Бастрыкин отметил, что в СК «по-прежнему настаивают на введении института уголовной ответственности юридических лиц», поскольку именно через юрлица незаконно нажитые средства выводятся из России зха рубеж.
Также Бастрыкин назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества — она оказалась равна двум миллиардам рублей. При этом в уголовных делах полковника МВД Дмитрия Захарченко и полковника ФСБ Кирилла Черкалина фигурирую суммы валюты, эквивалентные 9 и 12 миллиардам рублей соответственно.
Всего с 2011 года в суды было направлено почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции. В качестве обвиняемых по этим делам привлечено чуть более 5 тысяч лиц, в том числе депутаты, высокопоставленные чиновники, судьи, адвокаты, работники прокуратуры и самого СК.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин высказался насчет моратория на смертную казнь: по его мнению, возвращение в правоприменительную практику высшей меры наказания возможно лишь по итогам референдума, а применение такой меры допустимо лишь в исключительных случаях.
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Происшествия , Криминал , Александр Бастрыкин , Дмитрий Захарченко , Кирилл Черкалин , ФСБ , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , газета "Известия"
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