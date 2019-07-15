Криминальные авторитеты начали спешно покидать Россию

Подмосковье арестован Олег Шишканов , которого СМИ считают одним из крупнейших криминальных авторитетов России . В отношении него возбуждено дело по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Эксперты считают, что эта новая статья УК уже показала свою эффективность и главарям преступного мира, привыкшим к раздольной жизни на Родине, пора ударяться в бега.

Олег Шишканов — предполагаемый криминальный авторитет по кличке Шишкан, который был задержан в понедельник по новой статье о ворах в законе, отрицает свою вину. «Следователь работает с обвинительным с уклоном, я не согласен и не понимаю, в чем меня обвиняют», — передал ТАСС заявление подозреваемого, сделанное им в зале суда. Басманный суд принял решение арестовать Шишканова на два месяца, до 12 сентября.

Шишканов (который некоторое время назад сменил свою фамилию на «Медведев») был задержан в понедельник в подмосковном Раменском . «По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи», — передавало РИА «Новости» слова официального представителя СК Светланы Петренко

Следственный комитет подозревает, что Шишканов, контролировал деятельность преступных групп на территории Московской области, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии. В частности, следователи предполагают, что он установил контроль — проще говоря «крышевал» несколько фирм, входил в состав учредителей ряда компаний, и контролировал подпольные казино. Безусловно, Шишкан считается фигурой, значимой для организованной преступности, следователи полагают, что он — один из лидеров теневого мира, по сути, ключевая фигура, сказал газете ВЗГЛЯД замглавы комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн . По мнению издания «Газета.ру», Шишкан — не «один из лидеров», а вор в законе номер один в России.

Как сообщает ИА «Прайм Крайм», уроженец Раменского Шишканов-Медведев (он же, как предполагается, вор в законе Шишкан) считается одним из самых известных и авторитетных «славянских» воров в законе и принадлежит к «элите» российского преступного мира. Свой пока единственный срок — десять лет за умышленное убийство — Шишканов отсидел еще в 1980-е. После своей предполагаемой «коронации» в 1992 году к уголовной ответственности Шишканов ни разу не привлекался. Последний раз милиция задерживала его 23 года назад.

Можно предположить, что задержание Шишканова стало частью проведенной в Подмосковье крупной полицейской операции по борьбе с организованным криминалом. Источник «Интерфакс» сообщил в пятницу, что в Люберцах были задержаны еще несколько авторитетов, в том числе Иракли Усоян, внук убитого в 2013 году криминального авторитета Аслана Усояна по кличке Дед Хасан. Позже управление МВД по Московской области подтвердило информацию о задержании 32 мужчин после предполагаемой «сходки» криминальных авторитетов в одном из люберецких ресторанов. В Сети появилось видео, где, как утверждается, запечатлено это задержание. По данным источника ТАСС, задержанным официально инкриминировано мелкое хулиганство.

Стоит особо отметить: несколько недель назад источник издания Znak.com сообщил, что из-за жестких действий правоохранителей против лидеров оргпреступности, «коронация» главаря криминального мира России — «вора в законе номер один», отложена как минимум до 2024 года. При этой власти, пока Путин президент, никаких коронаций не будет. Никто не хочет подставляться из-за закона о ворах», — сказал источник. «Закон о ворах в законе» — это принятые весной этого года президентские поправки, которые включили в УК статью 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Отныне авторитетам грозит тюрьма на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.

Еще ранней весной, перед вступлением нового закона в силу в прессе появились сообщения о том, что примерно два десятка «крестных отцов» покинули Россию. Как отмечал «Росбалт», главным образом уехали авторитеты грузинского происхождения, тогда как авторитеты со славянскими корнями рискнули остаться.

«Статью ввели, и все правоохранительные органы понимают, что раз ввели, то скоро будут спрашивать о проделанной работе. Кстати, наверху интересовались, почему нет работы, и предупредили, чтобы не было холостого выстрела», — сказал газете ВЗГЛЯД адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. По его мнению, «надо показать, что закон заработал, борьба началась, и тогда воры побегут, как крысы с корабля».

Черноусов полагает, что теперь воры в законе, находившиеся на территории России, начнут скрываться. При этом, как отмечает ветеран МВД, наиболее матерые воры сбежали из России, по принципу «береженого бог бережет, а не береженого конвой стережет».

Напомним, что в мае был арестован 43-летний еще один криминальный авторитет — житель Томска Николай Кузьмичев . Следователи подозревают, что он является вором в законе по кличке Коля Томский. В открытых источниках отмечалось, что авторитет с таким прозвищем был коронован на сходке воров в законе в Турции. То, что это «присуждение звания» произошло именно за границей, показательно. «Насколько мне известно, большое число криминальных авторитетов переместились в Турцию. Они пытаются командовать оттуда», — ранее отмечал Евгений Черноусов.

Задержание Шишканова — ответ скептикам, которые считали, что и до принятия закона было достаточно инструментария для борьбы с преступностью, и что новая норма будет работать непонятно как, подчеркнул депутат Хинштейн. «Если эта норма будет применяться так, как она применяется сейчас, расчет, который закладывался при ее подготовке, будет полностью оправдан», — сказал зампредседателя думского комитета по безопасности.

Президентские поправки в УК заработали, и заработали «гораздо жестче, чем многие могли предположить, когда он принимался», — добавил депутат.

Вместе с тем, как полагают эксперты по криминалу, арест предполагаемого «вора в законе номер один» не оставит воровскую иерархию обезглавленной. «Такой человек обязательно будет, иначе нельзя, воровской закон никто не отменял, не говоря о традициях: „Не нами Закон установлен, не нам менять“, — отмечает Черноусов. Полковник МВД в отставке предположил, что место Шишкана может занять Захарий Калашов , он же Шакро Молодой, который, предположительно, должен выйти на свободу в 2026 году. „Почему нет? Если поступит такая команда, его будут ждать, греть место“, — отметил Черноусов. Эксперт даже предположил, что вопросы могут решаться посредством новейших технологий. „Сейчас воровские сходняки уходят в прошлое, Интернет всем в помощь, все решается быстро и оперативно“, — подчеркнул собеседник.

Кампании по охоте на воров в законе объявлялись и раньше, напомнил Черноусов. „Генпрокурор Юрий Чайка еще при вступлении в должность возмущался тем, что в России есть воры в законе“, но преступным авторитетам раз за разом удавалось выкручиваться, подчеркнул эксперт. Черноусов сетует, что закона о борьбе с авторитетами не было раньше, в те времена, когда он сам 30 лет проработал в уголовном розыске. „Раньше только сотрудникам оперативных служб было разрешено общаться с ворами в законе с целью получения оперативной информации. Например, рядовым следователям начальство общаться с ними запрещало“, — рассказывает адвокат. То есть к авторитетам с неким уважением относились и в милицейской среде.

»Видимо, «Шишкан» и ему подобные надеялись, что и на этот раз удастся отделаться. Поэтому, они восприняли новую статью не всерьез и не стали покидать страну. Но статья о ворах в законе оказалась эффективно работающей», — отмечает эксперт.

Как ни парадоксально, но на первом этапе теперь борцам с преступностью работать станет, возможно, даже сложнее. Ведь наличие «босса боссов» и вообще — иерархии криминального мира делает его структуру яснее. Во-вторых, внутренние правила — «понятия» — не позволяют мелким и средним бандитам полностью уйти в «беспредел». Так что после ареста главарей сыщикам необходимо форсировать разгром ОПС и на более низких уровнях, полагают эксперты.