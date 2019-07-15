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Росприроднадзор проверит аэропорты России 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
Росприроднадзор намерен провести проверки во всех аэропортах России. Как пишут электронные СМИ, ревизия пройдет из-за сброса неочищенных стоков в водоемы. Напомню, ранее в ходе расследования выяснилось, что компания обслуживающая очистные сооружения на территории московского Шереметьева допустила сброс сточных вод в ручей. За это нарушение общество оштрафовано на 90 тыс. рублей. Рассматривается вопрос о возмещении ущерба, нанесенного водному объекту.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево
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