Росприроднадзор намерен провести проверки во всех аэропортах России. Как пишут электронные СМИ, ревизия пройдет из-за сброса неочищенных стоков в водоемы. Напомню, ранее в ходе расследования выяснилось, что компания обслуживающая очистные сооружения на территории московского Шереметьева допустила сброс сточных вод в ручей. За это нарушение общество оштрафовано на 90 тыс. рублей. Рассматривается вопрос о возмещении ущерба, нанесенного водному объекту.
Росприроднадзор проверит аэропорты России
Фото: РИА Новости
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