Названо имя нового командира «Альфы» ФСБ

Исполняющим обязанности начальника управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов. Об этом ТАСС сообщил почетный президент международной ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Курносов является исполняющим обязанности начальника "Альфы". Могу добавить, что Курносов — это офицер, имеющий серьезные заслуги перед страной, как и все офицеры "Альфы"», — сказал он.

Гончаров уточнил, что руководитель «Альфы» назначается указом президента России. Но пока этого документа не было.

По данным РЕН ТВ, всю службу Курносов провел в Центре специального назначения, является участником боевых действий на Северном Кавказе. Кроме того, он участвовал в освобождении заложников в Беслане, имеет боевые награды.