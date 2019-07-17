Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 года тюрьмы за умышленное убийство местного жителя.

Как сообщила Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо, гражданин России также должен будет заплатить около 21 тысячи долларов в виде компенсации.

19 мая 2017 года несколько сотен жителей города Канкун пришли к дому Макеева, чтобы выразить недовольство его поведением.

В результате драки был убит 20-летний мексиканец. Макеев при этом получил черепно-мозговую травму и оказался частично парализован.

Поводом для выяснения отношений послужили видеоролики, в которых россиянин оскорблял мексиканцев, в том числе женщин и детей.