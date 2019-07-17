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Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике 

Москва24 + ещё 27 4 часа назад
Фото: vk.com/alextimemakeev
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 года тюрьмы за умышленное убийство местного жителя.
Как сообщила Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо, гражданин России также должен будет заплатить около 21 тысячи долларов в виде компенсации.
19 мая 2017 года несколько сотен жителей города Канкун пришли к дому Макеева, чтобы выразить недовольство его поведением.
В результате драки был убит 20-летний мексиканец. Макеев при этом получил черепно-мозговую травму и оказался частично парализован.
Поводом для выяснения отношений послужили видеоролики, в которых россиянин оскорблял мексиканцев, в том числе женщин и детей.
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Происшествия , Мигранты , Алексей Макеев , Мексика
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