Летевший в Москву самолёт совершил экстренную посадку в Риге

Самолёт авиакомпании AirBaltic, выполнявший рейс из Риги в Москву , совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в связи с появившимися техническими проблемами. Об этом информирует Sputnik Латвия

Инцидент произошёл в понедельник, 15 июля.

Отмечается, что экипаж самолёта сообщил о технических проблемах, после чего вернулся в аэропорт латвийской столицы.

По данным агентства, воздушное судно приземлилось со второй попытки.

Во время посадки самолёта на взлётно-посадочной полосе были предприняты особые меры для обеспечения безопасности.

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