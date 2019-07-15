Самолёт авиакомпании AirBaltic, выполнявший рейс из Риги в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в связи с появившимися техническими проблемами. Об этом информирует Sputnik Латвия.
Инцидент произошёл в понедельник, 15 июля.
Отмечается, что экипаж самолёта сообщил о технических проблемах, после чего вернулся в аэропорт латвийской столицы.
По данным агентства, воздушное судно приземлилось со второй попытки.
Во время посадки самолёта на взлётно-посадочной полосе были предприняты особые меры для обеспечения безопасности.
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