Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летевший в Москву самолёт совершил экстренную посадку в Риге 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Bayne Stanley globallookpress.com
Самолёт авиакомпании AirBaltic, выполнявший рейс из Риги в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в связи с появившимися техническими проблемами. Об этом информирует Sputnik Латвия.
Инцидент произошёл в понедельник, 15 июля.
Отмечается, что экипаж самолёта сообщил о технических проблемах, после чего вернулся в аэропорт латвийской столицы.
По данным агентства, воздушное судно приземлилось со второй попытки.
Во время посадки самолёта на взлётно-посадочной полосе были предприняты особые меры для обеспечения безопасности.
Ранее самолёт компании Air Canada вынужденно сел в Гонолулу после травмирования 37 пассажиров из-за начавшейся турбулентности.
RT на русском: последние новости
Командир спецподразделения ФСБ «Альфа» ушёл в отставку В результате взрыва на свадьбе в Афганистане погибли 11 человек Самолёт Як-42 выкатился за пределы взлётной полосы в Саратове
Происшествия , ИА Sputnik , Латвия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сделка по С-400: Эрдоган захотел большего70
«Метеор» врезался в Дворцовую набережную3
Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания69
Проблемы с дыханием Меркель объяснили10
В РФ назвали условие освобождения моряков Украины213
Видео
04:10
«Я киевлянка и горжусь»: Ротару плюнула на Крым и Россию
Шоу-бизнес Статьи
05:08
Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания
В мире Украина
10:17
Появилось видео реконструкции полета сгоревшего SSJ
Происшествия
00:20
Сделка по С-400: Эрдоган захотел большего
В мире Армия
00:22
Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве
Криминал Происшествия
00:01
Женщина пошла в туалет и столкнулась со змеей
Происшествия В мире
01:01
Российские военные провели учения в горах Таджикистана
Армия Войска
02:59
В РФ назвали условие освобождения моряков Украины
Политика Украина
00:44
Гибель людей на рухнувшем аттракционе сняли на видео
Происшествия
00:45
«Она раздражала»: как подростки задушили сверстницу
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение