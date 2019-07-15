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На реке Лене в Якутии погибли двое детей 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и ГИМС выехали на место происшествия на реке Лене, где погибли дети и пропали взрослые, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
В понедельник двое детей погибли при купании на реке Лене недалеко от города Якутска, четверо взрослых пропали без вести. По одной из версий, взрослые спасали детей.
"Двое детей погибли, четверо взрослых пропали без вести на реке Лене недалеко от Якутска, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и ГИМС выехали на место происшествия", — информирует пресс-служба.
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Происшествия , МЧС , Республика Саха (Якутия)
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