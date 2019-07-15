На реке Лене в Якутии погибли двое детей

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и ГИМС выехали на место происшествия на реке Лене, где погибли дети и пропали взрослые, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

В понедельник двое детей погибли при купании на реке Лене недалеко от города Якутска, четверо взрослых пропали без вести. По одной из версий, взрослые спасали детей.