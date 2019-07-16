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На Украине почти 40 человек отравились на свадьбе 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Pixabay.com
Почти 40 человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в Ровенской области, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления доставлены 39 человек (из них восемь детей), которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в городе Мизоч", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего кафе посетили около 100 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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