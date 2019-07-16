Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС в понедельник ночью извлекли тело еще одного ребенка и всех четверых взрослых, утонувших при купании на несанкционированном пляже Якутска , число погибших увеличилось до семи человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Ранее сообщалось, что в понедельник двое детей погибли при купании в Лене под Якутском, четверо взрослых пропали. По информации МЧС, всего на несанкционированном месте отдыха находились 11 человек.

Взрослые сначала оставили детей без присмотра, а потом погибли, спасая их, сообщает МЧС.

"Спасателями из воды были извлечены тела четырех взрослых и еще одного ребенка, итого погибли семь человек, трое из которых — дети", — сообщает пресс-служба.

Родственникам погибших и пострадавших помогает психолог МЧС.