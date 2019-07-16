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Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС в понедельник ночью извлекли тело еще одного ребенка и всех четверых взрослых, утонувших при купании на несанкционированном пляже Якутска, число погибших увеличилось до семи человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Ранее сообщалось, что в понедельник двое детей погибли при купании в Лене под Якутском, четверо взрослых пропали. По информации МЧС, всего на несанкционированном месте отдыха находились 11 человек.
Взрослые сначала оставили детей без присмотра, а потом погибли, спасая их, сообщает МЧС.
"Спасателями из воды были извлечены тела четырех взрослых и еще одного ребенка, итого погибли семь человек, трое из которых — дети", — сообщает пресс-служба.
Родственникам погибших и пострадавших помогает психолог МЧС.
Следователи управления СК по Якутии проводят процессуальную проверку.
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Происшествия , МЧС , СКР , Якутск
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