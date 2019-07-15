Британка упала на многоразовую трубочку для напитков и умерла

Жительница Великобритании Елена Стразерс-Гарднер упала на многоразовую трубочку для питья, сделанную из металла. Трубочка пробила ей глаз, приведя к черепно-мозговой травме, из-за которой и скончалась 60-летняя женщина. Эксперты опубликовали отчет о несчастном случае, произошедшем еще в ноябре, в июле. Об этом сообщило издание The New York Times.

Елена Стразерс-Гарднер на своей кухне сделала напиток, налив его в стеклянную чашку в виде банки. Она вставила в емкость 25-сантиметровую металлическую трубочку для питья. Британка пошла в другую комнату с чашкой в руках и случайно упала. В результате трубочка пробила ей глаз.

Врачи сутки боролись за жизнь женщины, но спасти ее так и не смогли. Подруга Елены, Мэнди, рассказала, что та когда-то получила травму во время езды на лошади, а потому часто падала. Состояние Стразерс-Гарднер осложнялось токсикоманией и сколиозом.

Помощник судмедэксперта Брендан Аллен заявил, что металлическая трубочка просто выпала бы на пол без каких-либо последствий, если бы не была закреплена в крышке чашки.

Многоразовые трубочки стали популярны как в Европе, так и в США. Активисты-экологи выступили против пластикового загрязнения, призвав отказаться от использования одноразовых пластиковых трубочек. В Великобритании запрет на такие девайсы узаконен и начнет действовать с апреля 2020 года.