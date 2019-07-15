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Собаки съели хозяина без остатка 

Lenta.ru 46 минут назад
Тест ДНК подтвердил, что тело жителя американского штата Техас съели его собаки. Об этом сообщает издание Washington Post.
57-летний Фредди Мэк (Freddie Mack) жил в уединенном доме недалеко от городка Винес. Он сторонился людей и предпочитал общество 18 собак, которых держал на своем участке. Раз в две недели к нему приезжали родственники и везли в магазин за покупками. Именно они первыми заметили исчезновение мужчины.
В начале мая они пожаловались в полицию, что не могут найти Мэка. Им с апреля не удавалось с ним связаться, попасть на участок не давали агрессивные собаки. Помощники шерифа смогли отвлечь животных и проникнуть в дом, но хозяина там не было. Осмотр участка при помощи беспилотника также не дал результата.
15 мая на участке обнаружили небольшой фрагмент кости. Еще несколько костных фрагментов, волосы и клочки ткани нашли в собачьих экскрементах. Генетический анализ показал, что они принадлежали Мэку. Судя по всему, собаки съели его останки вместе с костями и одеждой.
«Поначалу мы отреагировали на это с некоторым недоверием, потому что не осталось ничего», — сказал Washington Post шериф округа Джонсон Адам Кинг (Adam King).
Следователям не удалось вспомнить другие случаи, когда домашние животные съедали тела хозяев полностью.
13 собак Мэка усыпили за агрессивность. К тому времени они успели убить двух других собак. Три собаки погибшего мужчины еще живы и остаются в приюте.
В 2017 году сообщалось, что в Лондоне стаффордширский терьер загрыз своего хозяина на глазах съемочной группы телеканала Би-би-си, работавшей над документальным фильмом о наркомании и антисоциальном поведении. Та же собака спасла его от гибели во время приступа эпилепсии.
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Происшествия , Видео , Адам Кинг , Washington Post
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