Сколько стоят дипломы из перехода

По требованию прокуратуры Назрани заблокировано сразу 30 сайтов, предлагающих приобрести поддельные дипломы различных высших учебных заведений и школьные аттестаты.

Лишенные аккредитации коммерческие ВУЗы готовы обучать практически кого угодно. Дипломы выдаются в обмен на деньги.

В погоне за прибылью руководители "липовых" институтов закрывают глаза на то, что их выпускники могут становится настоящей угрозой для жизни. Особенно если речь идет о выпускниках технических специальностей и ПТУ.

Еще несколько лет назад в России было около 3000 высших учебных заведений. Сегодня их осталось чуть больше одной тысячи — подчистили.