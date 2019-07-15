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Сколько стоят дипломы из перехода 

Рамблер 53 минуты назад
По требованию прокуратуры Назрани заблокировано сразу 30 сайтов, предлагающих приобрести поддельные дипломы различных высших учебных заведений и школьные аттестаты.
Лишенные аккредитации коммерческие ВУЗы готовы обучать практически кого угодно. Дипломы выдаются в обмен на деньги.
В погоне за прибылью руководители "липовых" институтов закрывают глаза на то, что их выпускники могут становится настоящей угрозой для жизни. Особенно если речь идет о выпускниках технических специальностей и ПТУ.
Еще несколько лет назад в России было около 3000 высших учебных заведений. Сегодня их осталось чуть больше одной тысячи — подчистили.
Происшествия , Видео , Назрань
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