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Суд арестовал председателя «Нового потока» Мазурова 

News.ru + ещё 35 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Тверской суд арестовал основателя и председателя совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, передаёт корреспондент News.ru из зала суда. Менеджер подозревается в хищениях кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка, Абсолют-банка.
Избрать Мазурову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц тридцать суток, до 12 сентября, — постановила председательствующая на заседании.
Как было озвучено в суде, обвинение мужчине пока не предъявлено.
Мазуров был задержан в Шереметьево 13 июля. Ему вменяют ч. 4 статьи 159 УК «Мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере». По данным следствия, размер хищений составляет $29 млн Мазуров через ГК «Новый поток» владел Антипинским нефтеперерабатывающим заводом. В мае 2019 года завод приостановил работу из-за кризиса и перешёл под управление Сбербанка.
Ранее News.ru писал о том, что суд отправил под арест бизнесмена Худояна.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Дмитрий Мазуров , Абсолют Банк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Аэропорт Шереметьево
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