В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами

По словам собеседника агентства, в целях безопасности для другого транспорта было временно ограничено движение. Пожар потушен, а движение восстановлено, отметили в ведомстве.

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