В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами 

Автобус с пассажирами загорелся на трассе в Волгоградской области, при возгорании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в 18.15 по местному времени (17.15 мск) на трассе Москва-Волгоград задымился автобус рядом с постом ГИБДД.
"Произошло задымление автобуса сообщением поселок Кузьмичи — Волгоград, потом произошло возгорание. Пострадавших нет, пассажиры успели выйти", — рассказали РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, в целях безопасности для другого транспорта было временно ограничено движение. Пожар потушен, а движение восстановлено, отметили в ведомстве.