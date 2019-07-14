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В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Автобус с пассажирами загорелся на трассе в Волгоградской области, при возгорании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в 18.15 по местному времени (17.15 мск) на трассе Москва-Волгоград задымился автобус рядом с постом ГИБДД.
"Произошло задымление автобуса сообщением поселок Кузьмичи — Волгоград, потом произошло возгорание. Пострадавших нет, пассажиры успели выйти", — рассказали РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, в целях безопасности для другого транспорта было временно ограничено движение. Пожар потушен, а движение восстановлено, отметили в ведомстве.
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Происшествия , Пожары , ГИБДД , МВД , РИА Новости , Волгоградская Область
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