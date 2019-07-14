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Саратовский аэропорт приостановил работу после инцидента с Як-42 

РИА Новости 45 минут назад
Аэропорт Саратова после ЧП с пассажирским Як-42, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы, временно приостановил приём и отправку самолётов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
В аэропорту Саратова произошло ЧП
"Да", — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, приостановлена ли отправка и приём воздушных судов после инцидента с Як-42.
Ранее в пресс-службе аэропорта Саратова сообщили, что Як-42 рейса Сургут — Саратов в воскресенье выкатился за пределы ВПП в аэропорту Саратова при посадке. По данным следствия, на борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Следователи проводят проверку. По словам представителя экстренных служб региона, самолёт не поврежден.
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Происшествия , Видео , РИА Новости , Саратов
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