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В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара 

ТАСС + ещё 3 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
"В 16:20 мск поступило сообщение о том, что вблизи поселка Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия наблюдается задымление в лесном массиве. В 17:40 объявлена эвакуация санаторно-оздоровительного лагеря "Здоровье", находящегося поблизости", — сказали в министерстве.
В лагере находятся 129 детей и 52 человека из числа персонала. Они будут перемещены в поселковую школу. Пострадавших нет.
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Происшествия , Пожары , Республика Бурятия
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