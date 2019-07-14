В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара

Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В 16:20 мск поступило сообщение о том, что вблизи поселка Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия наблюдается задымление в лесном массиве. В 17:40 объявлена эвакуация санаторно-оздоровительного лагеря "Здоровье", находящегося поблизости", — сказали в министерстве.

В лагере находятся 129 детей и 52 человека из числа персонала. Они будут перемещены в поселковую школу. Пострадавших нет.