Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Индии два человека погибли при обрушении аттракциона в парке развлечений 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
По меньшей мере два человекa погибли, 31 получил ранения различной степени тяжести в результате аварии, которая произошла в парке развлечений в индийском городе Ахмадабад (штат Гуджарат), сообщает в воскресенье издание Indian Express.
Согласно его данным, причиной гибели людей стало обрушение одного из аттракционов. Спасательная операция на месте аварии продолжалась несколько часов. Отмечается, что к настоящему моменту все пострадавшие доставлены в больницы.
Что именно спровоцировало обрушение аттракциона, пока не ясно. Полиция ведёт расследование случившегося.
Последние новости
В Туве утонули десять человек, из них шесть детей Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации В США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Происшествия , Ахмадабад , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Один звонок»: Россия нашла способ остановить войну в ДНР175
Отчаянные меры: Зеленский пошел ва-банк53
«Мать Россия осталась в прошлом»74
Названы возможные сроки снятия блокады с Крыма98
«Пельмень» похвалился уловом краснокнижной рыбы3
Видео
00:21
В аэропорту Саратова произошло ЧП
Происшествия
03:31
Евросоюз сделал заявление из-за новой российской ракеты
Политика Армия
01:10
В Бундестаге призвали Меркель пройти медосмотр
В мире Европа