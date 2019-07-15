В Индии два человека погибли при обрушении аттракциона в парке развлечений

По меньшей мере два человекa погибли, 31 получил ранения различной степени тяжести в результате аварии, которая произошла в парке развлечений в индийском городе Ахмадабад (штат Гуджарат), сообщает в воскресенье издание Indian Express.

Согласно его данным, причиной гибели людей стало обрушение одного из аттракционов. Спасательная операция на месте аварии продолжалась несколько часов. Отмечается, что к настоящему моменту все пострадавшие доставлены в больницы.

Что именно спровоцировало обрушение аттракциона, пока не ясно. Полиция ведёт расследование случившегося.