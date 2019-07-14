В аэропорту Саратова произошло ЧП 

ЧП произошло в аэропорту Саратова. Приземлившийся лайнер из Сургута выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. О происшествии сообщает РенТВ.
111 пассажиров и члены экипажа не пострадали. Выясняются причины инцидента. По одной из версий, у воздушного судна отказала гидросистема. Она отвечает за выпуск шасси и нормальную работу управления.
Ранее в аэропорту Саратова грузовик МАЗ протаранил самолет Embraer авиакомпании S7 Airlines. Пассажиров на борту не было, поэтому обошлось без пострадавших, передает «Саратов 24».