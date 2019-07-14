Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропорту Саратова произошло ЧП 

Рамблер + ещё 22 51 минуту назад
ЧП произошло в аэропорту Саратова. Приземлившийся лайнер из Сургута выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. О происшествии сообщает РенТВ.
111 пассажиров и члены экипажа не пострадали. Выясняются причины инцидента. По одной из версий, у воздушного судна отказала гидросистема. Она отвечает за выпуск шасси и нормальную работу управления.
Ранее в аэропорту Саратова грузовик МАЗ протаранил самолет Embraer авиакомпании S7 Airlines. Пассажиров на борту не было, поэтому обошлось без пострадавших, передает «Саратов 24».
Происшествия , Видео , АК S7 , Саратов , Сургут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган оценил важность сделки по С-40014
Южная Корея отказалась пускать 16 россиян38
В Чечне отреагировали на историю с побегом невесты119
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ74
Евросоюз сделал заявление из-за новой российской ракеты556
Видео
00:21
В аэропорту Саратова произошло ЧП
Происшествия
03:31
Евросоюз сделал заявление из-за новой российской ракеты
Политика Армия
01:10
В Бундестаге призвали Меркель пройти медосмотр
В мире Европа
03:48
В Чечне отреагировали на историю с побегом невесты
Общество
00:22
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Происшествия
02:52
Умерла Елена Касьян
Общество В мире
00:19
ЦИК Украины показал лицо Дарта Вейдера
В мире Украина
04:11
Разин рассказал о состоянии Юры Шатунова
Шоу-бизнес
05:02
В Японии прокомментировали решение РФ по Курилам
В мире Азия
00:44
Макрона освистали на военном параде в Париже
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение