В аэропорту Саратова произошло ЧП

ЧП произошло в аэропорту Саратова . Приземлившийся лайнер из Сургута выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. О происшествии сообщает РенТВ.

111 пассажиров и члены экипажа не пострадали. Выясняются причины инцидента. По одной из версий, у воздушного судна отказала гидросистема. Она отвечает за выпуск шасси и нормальную работу управления.