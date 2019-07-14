Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Стали известны подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

СМИ выяснили скандальные подробности дела оборотней из спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел». Организатором оказался сотрудник самого могущественного подразделения ФСБ — управления собственной безопасности (УСБ). Число проходящих по делу выросло до 30 человек.

Подробности самого громкого дела 2019 года — о связях сотрудников ФСБ с ворами в законе и теневыми банкирами — приводит издание «Росбалт»

По данным источника агентства, мафиозную структуру по обналичиванию денег создал сотрудник УСБ ФСБ. Он организовал бизнес по оказанию услуг подпольным финансистам. Фамилия пока не называется.

«В «базовый тариф» входило прикрытие их деятельности по линии УСБ и Управления «К» ФСБ РФ, для чего в бизнесе постоянно участвовали и сотрудники последнего подразделения. В качестве дополнительных опций предлагались личная охрана банкиров, охрана гигантских теневых сумм при транспортировке, охрана пунктов выдачи денег и т.д. Для выполнения последних видов услуг и привлекались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», — пишет издание.

Под этой «крышей» работали самые крупные фигуры теневого бизнеса, включая воров в законе и обнальщиков из КНР. Когда организатор ушел из УСБ ФСБ, в «коллективе» начались разногласия, денежные потоки уменьшились и бойцы спецназа начали нападать на обнальные площадки.

Узнав, что в какой-то «точке» находится большая сумма, группа спецназа прибывала туда с «обысками» и изымала наличность. У бойцов оставалась небольшая часть денег, остальное передавалось «наводчикам», операм из УСБ и Управления «К».

Так продолжалось пока чекисты-оборотни не напали на китайских обнальщиков. По словам источника агентства, сейчас расследование уже охватило 30 человек — это, как бывшие и действующие сотрудники ФСБ РФ, так и представители обнального бизнеса.