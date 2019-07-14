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Отдыхающих обстреляли на российском пляже 

Lenta.ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Мужчина открыл стрельбу по семье, которая отдыхала у озера Круглое в Ленинградской области. В результате происшествия ранение получил один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД России по региону.
Инцидент произошел в субботу, 13 июля. Злоумышленник, находясь в лесу, начал стрелять по отдыхающим на пляже. Прибывшие на место случившегося полицейские установили личность нападавшего и задержали его.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
Ранее, 6 июля, сообщалось о стрельбе на Минской улице в Москве. Неизвестный мужчина выстрелил из травматического пистолета в двух девушек за отказ познакомиться. Пострадавшие отказались от госпитализации.
3 июля неизвестные открыли огонь в торговом центре «Кристалл» в Тюмени. Преступников было четверо, они попали в объектив камеры видеонаблюдения.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Ленинградская область
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