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Ликвидатор Чернобыля покончил с собой после просмотра сериала об аварии на АЭС 

Говорит Москва + ещё 4 30 минут назад
Как сообщает Daily Mail, трагическое событие произошло в казахстанском городе Актобе.
Нагашибай Жусупов покончил с собой в конце июня. Дочь погибшего рассказала, что незадолго до этого ликвидатор аварии посмотрел сериал «Чернобыль». Женщина поделилась, что во время просмотра Жусупов сидел «со слезами на глазах», поскольку увиденное вызвало у него тяжёлые воспоминания о событии.
Жусупов был одним из первых солдат-запасников, которых мобилизовали в качестве ликвидаторов. Он работал прямо рядом с реактором в четвёртом блоке. Почти всю жизнь мужчина страдал от сильных головных болей.
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