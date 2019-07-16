Ликвидатор Чернобыля покончил с собой после просмотра сериала об аварии на АЭС

Как сообщает Daily Mail, трагическое событие произошло в казахстанском городе Актобе

Нагашибай Жусупов покончил с собой в конце июня. Дочь погибшего рассказала, что незадолго до этого ликвидатор аварии посмотрел сериал «Чернобыль». Женщина поделилась, что во время просмотра Жусупов сидел «со слезами на глазах», поскольку увиденное вызвало у него тяжёлые воспоминания о событии.

Жусупов был одним из первых солдат-запасников, которых мобилизовали в качестве ликвидаторов. Он работал прямо рядом с реактором в четвёртом блоке. Почти всю жизнь мужчина страдал от сильных головных болей.