Россияне пострадали при падении ветки дерева в Азербайджане

Азербайджане полувековое дерево рухнуло на туристов, задавив 19 человек. Пострадали два российских туриста, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Огромная ветка чинары, с 1530 года растущей на территории Ханского дворца, обрушилась из-за проливного дождя и сильного ветра. ЧП произошло в городе Шеки . Сразу после падения дерева началась паника, видео с места происшествия попало в сеть.

В общей сложности пострадали 19 человек. Четверо находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Остальным оказана первая медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает.

«Среди пострадавших двое граждан России — Солтанова Севиндж (1940 года рождения) и Солтанова Лачин (2004 года рождения). Их состояние нормальное, им оказана необходимая медицинская помощь, они не госпитализированы», — заявили в минздраве Азербайджана.

Также пострадали пятеро сирийских туристов в возрасте от 16 до 67 лет.

Президент страны Ильхам Алиев взял расследование ЧП под особый контроль.

Чинара или восточный платан растет в южных регионах. Это дерево гигантских размеров живет веками.

На острове Кос в Эгейском море растет платан с окружностью ствола 18 м и высотой 36 м. Ему 2300 лет. В Туркмении известна чинара, которой тысяча лет. Она называется «семь братьев», потому что имеет семь стволов высотой 45 м. С древних времен чинара почитается на жарком юге как дерево, дающее тень десяткам людских поколений. Ее сажают около родников, колодцев, храмов и жилых домов.