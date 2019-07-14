Велосипедиста проткнуло насквозь куском древесины на чемпионате Европы

Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо, участвовавший в соревнованиях в Бельгии , получил серьезную травму на состязании и повредил легкое.

Во время скрэтча спортсмен упал, а педаль его велосипеда вошла в дорожку, из-за чего от трека отслоился длинный кусок деревянного покрытия, который проткнул бок Гоббо.

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Как рассказали в пресс-службе команды, за которую выступает молодой гонщик, спортсмена уже прооперировали. Медики тщательно извлекли деревянные фрагменты из тела Гоббо.

Теперь велосипедисту предстоит пройти длительный курс реабилитации.