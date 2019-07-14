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Велосипедиста проткнуло насквозь куском древесины на чемпионате Европы 

ТК «Звезда» + ещё 1 23 минуты назад
Фото: GB JUNIOR TEAM, Facebook
Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо, участвовавший в соревнованиях в Бельгии, получил серьезную травму на состязании и повредил легкое.
Во время скрэтча спортсмен упал, а педаль его велосипеда вошла в дорожку, из-за чего от трека отслоился длинный кусок деревянного покрытия, который проткнул бок Гоббо.
© GB JUNIOR TEAM, Facebook
Как рассказали в пресс-службе команды, за которую выступает молодой гонщик, спортсмена уже прооперировали. Медики тщательно извлекли деревянные фрагменты из тела Гоббо.
Теперь велосипедисту предстоит пройти длительный курс реабилитации.
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