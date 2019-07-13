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В Краснодаре площадь пожара в цехе возросла до 1,2 тысячи «квадратов» 

РИА Новости + ещё 12 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Площадь пожара в цехе по производству сои на масложировом перерабатывающем комплексе в Краснодаре увеличилась вдвое — до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
Ранее спасатели информировали о пожаре площадью 600 квадратных метров. Отмечалось, что горит нежилое помещение в поселке Белозерный в Краснодаре.
"Происходит горение емкостей с маслом на площади 1,2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, наращивается группировка сил и средств для тушения пожара. Завод находится на значительном удалении от населенных пунктов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Согласно информации МЧС РФ, в настоящее время борьбу с огнем ведут 70 человек и 20 единиц техники.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Краснодар
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