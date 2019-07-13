Вылет самолета «России» из Ларнаки задержали для дополнительной проверки

Он отметил, что экипаж решил высадить пассажиров в здание аэровокзала. По правилам авиационной безопасности идет дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади.

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